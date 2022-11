Lazio, messaggio ai tifosi: «Domenica c’è il derby» – VIDEO

Nel primo vero momento di difficoltà di questa stagione, la Lazio chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del derby

Nel primo vero momento di difficoltà di questa stagione, la Lazio chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del derby. Il tutto avviene attraverso i social

«Domenica c’è il derby, facciamoci sentire! I ragazzi han bisogno di noi», questo quanto scritto per accompagnare un filmato della squadra sotto la Curva. Un modo per ricaricare l’ambiente in giorni comunque un po’ complicati.