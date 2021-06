Lazio, Theo Hernandez ricorda il gol contro i biancocelesti VIDEO

Sul suo account Twitter, il terzino del Milan Theo Hernandez ricorda il gol contro la Lazio in campionato, che ha permesso ai suoi di vincere

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, si gode la vacanza non essendo stato convocato in Nazionale francese. Intanto ricorda la stagione terminata da qualche settimana, con un gol in particolare.

Sul proprio account twitter infatti compare un video del gol di testa messo a segno contro la Lazio, 6 mesi fa esatti, che permise ai rossoneri di imporsi contro i biancocelesti.