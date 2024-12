Lazio, la carica di Tavares: «Sappiamo bene che l’Inter è una grande squadra ma noi vogliamo fare la nostra gara e giocarcela»

Lazio, l’ex Arsenal carica l’ambiente con forti dichiarazioni alla vigilia della delicata partita contro l’Inter all’Olimpico

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, ha parlato Tavares il quale alla vigilia della delicata sfida contro l’Inter dell’ex Inzaghi carica l’ambiente rilasciando queste parole

INTER – Sappiamo di affrontare una grande squadra che è in lotta per lo scudetto, sono i campioni d’Italia in carica. Noi però pensiamo solo a noi stessi e a fare una bella partita. Spero che sia una notte da ricordare e di conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi