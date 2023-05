Lazio, Tare ai saluti: la shortlist di Lotito per il ruolo di ds. Tutti i profili valutati per sostituire l’attuale dirigente

Come riporta Il Messaggero Igli Tare è sempre più vicino a lasciare la Lazio: il contratto in scadenza a giugno non dovrebbe essere rinnovato.

Chi al suo posto? Lotito segue l’emergente Accardi dell’Empoli da diverso tempo. Il ritorno da dirigente dell’ex Foggia sarebbe invece un’operazione alla Tare, magari con Fabiani dg a supervisionarlo. Proprio quest’ultimo è un profilo valido perché lavora nell’ombra, ha feeling con Sarri, ha vinto ovunque ed è uomo di fiducia assoluto del patron. Anche se il sogno, complicato, resta Cristiano Giuntoli.