Lazio, Tare: «Napoli nostra concorrente. Stasera dobbiamo solo vincere!»

Lazio, le parole di Igli Tare nel pre partita della sfida dell’Olimpico con il Napoli ai microfoni di Sky Sport

Manca veramente pochissimo al fischio d’inizio di Lazio-Napoli e Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al match. Obiettivo Champions e 120 anni di Lazio queste le cose che ha detto il direttore biancoceleste:

«Lazio Napoli è una partita importnate perché i partenopei sono nostri diretti concorrenti. La classifica non conta nulla, conta solo vincere stasera per continuare il nostro glorioso cammino. Arrivanti a questi 120 anni e se penso come ci siamo arrivati, stasera dobbiamo solo garantire di continuare a far sognare i nostri tifosi.»