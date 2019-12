Lazio, Tare: «Il mercato di gennaio sarà utile per piazzare esuberi»

Lazio, il direttore sportivo Igli Tare analizza il prossimo calciomercato biancoceleste ai microfoni di DAZN

A pochi minuti dal match Lazio-Udinese, il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole sul mercato di gennaio:

«Ho sempre detto che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione. In questo momento la priorità non sono gli acquisti ma le altre cose, come i calciatori che non trovano spazio e devono andare altrove. Mai dire mai, ma non abbiamo la necessità di fare acquisti in questo momento.Quanto vale Luis Alberto? Non sono bravo a dire le cifre. L’unica cosa che so dire è che Luis Alberto è il miglior centrocampista del campionato italiano, insieme a Milinkovic-Savic.»

