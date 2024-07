Lazio, Tacchinardi: «Sono convinto che Tudor poteva creare un ciclo. Si poteva arrivare a un compromesso, ma…». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di dotsport.it, l’ex giocatore della Juve, Alessio Tacchinardi, ha parlato dell’addio del suo ex compagno di squadra Igor Tudor dalla Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Sono convinto che Igor poteva creare un ciclo. Si vedeva già la sua mano sul modo di giocare della squadra. Era riuscito a incidere in poco tempo, ottenendo anche ottimi risultati. Per questo mi ha sorpreso e mi è dispiaciuto che si sia arrivati a questa soluzione. Forse è stato un po’ troppo intransigente. A volte bisogna anche capire le difficoltà delle società per le quali si lavora. Ha chiesto di cambiare 8 giocatori, che sono oggettivamente tanti. Si poteva arrivare a un compromesso. Per me alla lunga ci perde la Lazio con questa decisione, ma anche Tudor deve riflettere su quanto è accaduto ».