Lazio, SVOLTA Tudor: il dato sul tecnico che fa sognare i tifosi biancocelesti dopo l’ennesima vittoria dal suo arrivo

Ennesima vittoria per la Lazio dopo l’arrivo di Tudor, che chiude la pratica Empoli grazie ad un 2-0 facile nel match della 36a giornata giocato alle 12.30.

Arrivo del tecnico che è stato davvero una svolta anche dal punto di vista dei risultati, come riporta OPTA: Da quando è arrivato Tudor, i biancocelesti hanno conquistato 16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo (16 anche l’Inter).