Lazio, ora serve la vera svolta

Ora alla Lazio serve una vera e propria svolta. La sfida dello stadio Marassi può essere un vero e proprio crocevia

Una vera e propria inversione di tendenza. La Lazio deve assolutamente ripartire con Samp, rimettendo insieme tutti i pezzi del puzzle. Come evidenziato da Il Messaggero, Marassi deve rappresentare una sorta di punto zero.

La sfida con i blucerchiati servirà innanzitutto per curar i mal di trasferta. Lontano dall’Olimpico la formazione biancoceleste non ha mai convinto. L’unica vittoria quella di Empoli. L’unica prestazione convincente quella con l’Atalanta. Per il resto una media da retrocessione: 7 partite, 1 vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi, con 7 reti realizzate e ben 17 subite, per un totale di 5 punti racimolati su 21 a disposizione. Insomma, la squadra capitolina ha bisogno di vincere per riprendere il cammino verso l’Europa, ma anche per cominciare a dare un senso al progetto targato Sarri.