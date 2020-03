Lazio, continua il ripasso della storia: oggi si torna a Monaco FOTO

Continua sui social della Lazio il format per rivivere gli eventi più importanti della storia biancoceleste. Oggi si torna al 27 agosto 1999

Il campionato è attualmente bloccato, ma la Lazio non si ferma. Sui social biancocelesti si torna al passato con un filo di malinconia, grazie alla rubrica #SSLHistory.

Dopo aver rivissuto il primo trofeo, lo Scudetto del ’74, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana del ’98, la Coppa delle Coppe di Birmingham, oggi si torna al 27 agosto 1999: data in cui i biancocelesti affrontarono gli ‘Invincibili’ del Manchester United. La squadra di Eriksson, detentrice della Coppa delle Coppe, affrontò nel Principato di Monaco i Red Devils, vincitori della Champions League. In palio la Supercoppa Europea. Tutti sappiamo come finì la gara, ma per emozionarsi ancora bisogna collegarsi alle 20:45 con i canali laziali.