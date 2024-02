Lazio, le statistiche offensive dicono molto sull’attacco. C’è un dato negativo

In vista del match di domani sera contro il Bayern, ecco cosa si evince dalle statistiche offensive della Lazio

Per affrontare una corazzata come il Bayern Monaco, servirà la miglior Lazio possibile. La squadra di Sarri non potrà sbagliare nel minimo particolare, ma soprattutto dovrà cercare di rendersi pericolosa anche in fase offensiva.

Stando alle statistiche raccolte dal sito Understat.com, i biancocelesti finora sono andati al tiro 192 volte da situazioni a campo aperto. I dati sono però molto più bassi per quanto riguarda i calci da fermo: soltanto due tiri in porta dai 33 corner calciati finora in campionato, un aspetto sicuramente da migliorare.