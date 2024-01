Lazio, il dato sull’attacco spaventa: statistica horror nelle ultime 10 gare

Lazio, il dato sull’attacco biancoceleste non lascia tranquillo Sarri: numeri horror nelle ultime 10 gare per i biancocelesti

E’ una Lazio che, anche ieri in Supercoppa, ha dimostrato di fare tanta, troppa fatica nel creare e finalizzare occasioni. E i numeri nelle ultime 10 gare fanno riflettere Sarri, anche in vista del doppio scontro europeo con il Bayern Monaco.

In queste 10 partite, infatti, i biancocelesti sono andati a segno solamente 11 volte. Numeri non da Sarrismo certamente e da migliorare in fretta. Perchè c’è stato si un filotto di vittorie, ma questa squadra ha le possibilità per fare molto meglio.