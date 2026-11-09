Bisignani: «Continua il sogno! Lotito si aggreghi ai tifosi, spiegheremo le nostre motivazioni» – Lazio News 24

Luigi Bisignani ha commentato lo stato di forma della Lazio ancora prima in classifica nonostante il pareggio maturato allo stadio “Maradona” contro il Napoli

Luigi Bisignani analizza l’ottimo momento di forma della Lazio, capace di difendere il primato in classifica dopo il pareggio ottenuto a Napoli e di confermare la bontà del lavoro svolto dal tecnico Gennaro Gattuso. Questo il suo intervento su Il Tempo:

«Il sogno continua. La Lazio pareggia al Maradona e resta da sola al comando della Serie A. Dopo un primo tempo suntuoso i ragazzi hanno saputo tenere in mano la partita anche dopo il pareggio del Napoli.

E quando c’è stato bisogno di lui, ecco ancora una volta quel gatto greco di nome Mandas. Ma a noi laziali di settant’anni viene ancora naturale chiamare quello stadio San Paolo. Basta pronunciare quel nome per tornare a un pomeriggio del luglio 1987».

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Il saluto alla Stazione Termini e l’appello a Lotito: il legame viscerale dei tifosi della Lazio

Infine, Bisignani si sofferma sull’affetto mostrato dai sostenitori biancocelesti alla Stazione Termini prima della partenza per la Campania, lanciando un invito al presidente Claudio Lotito:

«Per ritrovare le sciarpe di quel luglio lontano, stavolta bisognava andare a Termini, dalla parte di via Marsala. Ai laziali residenti nella nostra regione era vietato comprare il biglietto per la partita di Napoli. Così sono andati alla stazione a salutare la squadra. Perché per noi laziali accompagnare i ragazzi in trasferta non è solo un piacere. È il nostro modo, da padri e da nonni, di dirgli che con loro ci siamo ancora. E se a Napoli non ci lasciano andare, li accompagniamo fin dove possiamo. Stavolta, fino al binario.

Presidente Lotito, la prossima volta venga anche lei. Fra noi tifosi che cantiamo per i ragazzi troverà tanti che la domenica lasciano vuoto il loro posto all’Olimpico. L’allenatore Gattuso e i giocatori hanno capito bene quanto vogliamo bene alla Lazio. A lei spiegheremmo perché restiamo fuori. Per una volta, presidente, ci lasci parlare. E ci ascolti».