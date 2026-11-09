Belahyane gongola: «Un buon punto guadagnato oggi, la lotta continua! Ora è il momento della nazionale» – Lazio News 24

Reda Belahyane gongola dopo il pareggio maturato dalla Lazio allo stadio “Maradona” contro il Napoli nell’undicesima giornata di Serie A. Il commento

Il campo caldo dello stadio Diego Armando Maradona ha restituito indicazioni eccellenti per la Lazio e, in particolar modo, per il centrocampista Reda Belahyane. Nel cuore della delicata trasferta partenopea terminata con un pareggio di carattere, il mediano biancoceleste ha offerto una prova di grande sostanza e personalità, confermandosi un perno insostituibile nello scacchiere tattico.

La capacità di dettare i tempi della manovra, unita a un lavoro prezioso in fase di interdizione, ha permesso alla formazione capitolina di imbrigliare le fonti di gioco avversarie e di conquistare un punto pesante prima dello stop del campionato.

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Il ritorno in Nazionale

Le buone notizie per il centrocampista non si esauriscono con i confini di Formello. Le prestazioni di altissimo livello fornite con la maglia biancoceleste hanno infatti convinto il commissario tecnico a rimettere gli occhi su di lui, ponendo fine a un’assenza durata ben due anni.

Belahyane è pronto a fare le valigie per rispondere alla prestigiosa chiamata della selezione del Marocco. Un attestato di stima internazionale che ripaga il ragazzo dei sacrifici compiuti e certifica la definitiva maturazione calcistica, offrendogli l’opportunità di misurarsi nuovamente sul palcoscenico delle rappresentative africane.

L’entusiasmo social di Belahyane

Tutta la soddisfazione per il momento magico vissuto in maglia biancoceleste e la trepidazione per l’imminente avventura con la maglia della propria selezione nazionale sono state affidate direttamente ai canali social. Subito dopo il triplice fischio del match del Maradona, il centrocampista ha voluto condividere il proprio entusiasmo con i tifosi attraverso un messaggio carico di determinazione e orgoglio:

«Un buon punto guadagnato oggi, la lotta continua! Ora è il momento della nazionale».