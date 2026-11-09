Tavares non andrà in Portogallo! Il ct Jesus ha convocato Nazinho del Monaco – Lazio News 24

Nessun rientro in patria per Nuno Tavares, che rinuncia così alla chiamata del Portogallo. Il commissario tecnico Juan Jesus ha convocato Flavio Nazinho

La sosta per le Nazionali si apre con una brutta tegola in casa Lazio. Le condizioni fisiche di Nuno Tavares, uscito anzitutto dal campo durante l’intervallo della delicata trasferta disputata allo stadio Maradona contro il Napoli, hanno imposto una frenata immediata. L’esterno difensivo biancoceleste ha accusato un risentimento ai flessori che ha costretto lo staff medico a valutare con la massima cautela l’entità del problema.

Già nel corso della settimana precedente, il laterale portoghese aveva dovuto fare i conti con un forte affaticamento muscolare, lamentando un fastidio che gli aveva impedito di svolgere regolarmente le sedute di allenamento da mercoledì a venerdì. Nonostante il recupero lampo che gli aveva permesso di stringere i denti e di essere inserito tra i convocati per la Campania, il campo ha emesso un verdetto di stop precauzionale.

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Niente Portogallo per Tavares: il CT Jesus convoca Flavio Nazinho

A seguito degli accertamenti clinici e della conferma dello stop muscolare, lo scenario internazionale è sfumato per il laterale biancoceleste. Tavares non prenderà infatti parte ai prossimi impegni ufficiali della Nazionale del Portogallo, attesa dalle sfide della fase a gironi di Nations League contro la Danimarca e il Galles.

Il commissario tecnico lusitano Jesus, preso atto dell’impossibilità di contare sul terzino biancoceleste, ha provveduto a diramare una nuova chiamata convocando d’urgenza Flavio Nazinho, esterno di proprietà del Monaco. Per l’ex Arsenal sfuma dunque l’opportunità di rispondere alla chiamata della propria selezione, costringendolo a un periodo di riposo forzato.

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Il programma di recupero a Formello

Queste due settimane di sosta forzata dal campionato e dalle coppe rappresentano un vero e proprio crocevia per il futuro immediato della squadra capitolina. Lo staff biancoceleste potrà sfruttare l’assenza di impegni ufficiali per monitorare giorno dopo giorno i progressi clinici di Nuno Tavares, sottoponendolo a esami strumentali approfonditi per scongiurare lesioni di entità grave.

L’obiettivo primario del club biancoceleste è restituire a mister Baroni un’arma tattica fondamentale sulle corsie laterali, dosando le energie ed evitando qualsiasi tipo di rischio in vista del fitto calendario che attende la formazione alla ripresa della Serie A.