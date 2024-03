Lazio, la squadra si era opposta al ritiro: Lotito e Fabiani irremovibili. Cosa è successo. Le ultime

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ennesima sconfitta ha fatto sprofondare la Lazio in una crisi. Ieri all’Olimpico è arrivata la 12esima sconfitta in Serie A e la 16esima in stagione che fa precipitare la squadra al nono posto in classifica.

Tutti si sono interrogati sul da farsi con Sarri che si è messo in discussione e la società che ha scelto per il ritiro a Formello che scatterà oggi pomeriggio. Il Comandante ha chiesto alla squadra se il problema fosse lui, da parte dei calciatori non sono arrivate risposte, ma non è escluso un nuovo faccia a faccia prima che il ritiro prenda il via.

I giocatori non avrebbero manifestato la volontà di cambiare allenatore, ma al contrario si sarebbero opposti al ritiro. In molti, infatti, non sarebbero stati d’accordo con la scelta societaria. Lotito e Fabiani, però, sono stati irremovibili. Rimane da capire cosa accadrà nel confronto, quando il tecnico ripeterà la domanda alla squadra. Sarri non esclude la possibilità di dimettersi qualora dai giocatori arrivasse una presa di responsabilità.