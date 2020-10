Lazio, squadra in posa con la maglia Champions FOTO

Alla vigilia dell’esordio in Champions League con il Borussia Dortmund, la Lazio ha esibito la nuova maglia europea in una foto di squadra.

Tra poco più di 24 ore, la Lazio tornerà finalmente a disputare un incontro di Uefa Champions League, manifestazione da cui era assente dal 2007.

Domani all’Olimpico, ore 21:00, arriva il Borussia Dortmund di Reus, Haaland e Sancho.

La Lazio accoglierà i tedeschi con un look speciale: la maglia Champions League, presentata quest’estate, variante della maglia dei 120 anni con l’aggiunta di alcuni inserti in oro.

Pochi minuti fa, tramite gli account social ufficiali biancocelesti, è stato condiviso questo scatto: una foto di squadra celebrativa con indosso, per l’appunto, la nuova maglia.

Il sogno europeo prende finalmente vita: la Lazio è pronta a scendere in campo ed inseguirlo.