Lazio, la squadra torna a Formello: due assenti oltre i Nazionali

Lazio che torna a lavorare agli ordini di mister Marco Baroni. Dopo due giorni di riposo i biancocelesti iniziano a preparare la sfida al Bologna

La Lazio riprende a lavorare dopo due giorni di riposo. Agli ordini di mister Marco Baroni mancano gli undici calciatori convocati in Nazionale. Oltre questi non si sono visti a Formello Gaetano Castrovilli e Patric. Per il centrale spagnolo però il match in programma il 24 novembre contro il Bologna sembrerebbe quello giusto per tornare a disposizione.

Da oggi inizia quindi il percorso di preparazione al prossimo match di Serie A che sarà giocato allo Stadio Olimpico contro i felsinei.