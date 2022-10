Lazio Spezia, zero gol subiti nella prima mezz’ora: è l’ottava volta che accade in A

Lazio Spezia, per l’ottava volta dall’inizio del campionato i biancocelesti non hanno subito gol nella prima mezz’ora

Per l’ottava volta dall’inizio del campionato la Lazio ha concluso la prima mezz’ora di gioco senza subire reti.

Come evidenzia il club sui social, nessuna squadra finora affrontata in Serie A è riuscita a bucare la difesa biancoceleste nei primi 30 di gioco. Segno che il lavoro fatto da Sarri e il suo staff per il reparto arretrato sta funzionando magistralmente.