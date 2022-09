Lazio Spezia, Provedel sfida il suo (recente) passato: il retroscena

La partita di domenica tra Lazio e Spezia avrà un gusto speciale per Ivan Provedel, chiamato a sfidare il suo passato

Lazio Spezia, in programma domenica 2 ottobre all’Olimpico alle 12.30, non sarà una partita come le altre per Ivan Provedel. Perché il portiere dei biancocelesti, già idolo dei tifosi, domenica sfiderà il suo recente passato e soprattutto la squadra che gli ha consentito di farsi conoscere e apprezzare ad alti livelli.

Come ricorda Repubblica, le due stagioni a La Spezia hanno cambiato la vita al 28enne portiere friulano di madre russa: impossibile non emozionarsi ritrovando i suoi ex compagni. L’estate scorsa, poi, il grande salto alla Lazio, fortemente voluto perché era il momento giusto per dare una svolta alla carriera. Tanto più che Sarri gli aveva già espresso la propria stima: Provedel sapeva che avrebbe avuto ampie possibilità di diventare titolare e così è stato. È entrato e non è più uscito, il ragazzo di Pordenone: parata dopo parata, si è guadagnato la convocazione in Nazionale e soprattutto ha fatto breccia nel cuore dei laziali.