Le probabili formazioni di Lazio-Spezia: Luiz Felipe in dubbio, si scalda Radu. Luis Alberto torna dal primo minuto, Reina confermato

Mister Sarri mescola un po’ le carte in vista dello Spezia e lo fa soprattutto a centrocampo: «Luis Alberto è in fase di crescita fisica» ha dichiarato in conferenza stampa e così il Mago dovrebbe tornare dal primo minuto già domani. In difesa, Luiz Felipe è in bilico, per questo è pronto a subentrare Radu nella linea composta da Hysaj, Acerbi e Lazzari con Reina in porta. Davanti, ancora spazio a Pedro e Felipe Anderson ai lati di Immobile. Di seguito, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Vavro, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Moro, Muriqi. All. Sarri.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. A disp: Sala, Kovalenko, Mraz, Vignali, Podgoreanu, Antiste, Zovko, Provedel. All. Motta