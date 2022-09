Gotti, la sfida al vecchio amico Sarri. E l'anno scorso...

Quella tra Lazio e Spezia sarà anche la sfida tra Sarri e Gotti, che hanno lavorato insieme al Chelsea. E c’è il precedente dell’anno scorso

Quella contro la Lazio per Gotti non può certo essere una partita come tutte le altre. E non ci si riferisce solo e soltanto a quello che è il valore dell’avversario, ma soprattutto alla sfida con il vecchio amico Maurizio Sarri. I due hanno infatti condiviso l’esperienza al Chelsea, dove hanno vinto un Europa League.

Impossibile però, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non pensare all’anno scorso e a quel pirotecnico 4-4 in Lazio-Udinese. Il duello è tra due filosofie di gioco ben differenti: velocità e dinamismo contro pragmatismo, solidità e compattezza. Insomma, anche se Sarri sarà squalificata, non può essere una partita come le altre.