Lazio, lo speciale video del club per l’attesa della festa dei 125 anni della società – VIDEO

Lazio, il club in attesa della grande festa per gli anni della società biancoceleste pubblica un video a riguardo

L’amarezza e la rabbia per la sconfitta nel derby con la Roma ha lasciato degli strascichi in casa Lazio, con i tifosi però che sperano che questa delusione si trasformi in energia giusta per ripartire e battere venerdì sera il Como. Contro i lombardi la vittoria vale anche doppio, visto che oltre i tre punti i biancocelesti vogliono festeggiare anche i 125 anni della gloriosa storia. Il compleanno della società avverrà giovedì 9 e in attesa la Lazio pubblica un bel post emozionante