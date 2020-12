Lazio, spauracchio Haaland: Tare voleva portarlo alla Lazio

Secondo quanto si apprende dalle parole del giornalista di SkySport Gianluca Di Marzio, Igli Tare ha cercato di portare Haaland, attaccante oggi in forza al Borussia Dortmund, alla Lazio. Si tratterebbe di un interessamento che risale al 2017, ai tempi in cui il bomber norvegese giocava nel Molde. Questa sera la Lazio se lo ritroverà come avversario da provare a fermare. 12 reti in 10 gare di Champions, Haaland vuole timbrare il cartellino come all’andata e regalare al BVB il primo posto del Gruppo F di Champions League.