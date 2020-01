Lazio Spal, nuovi guai per Semplici: potrebbe perdere altri due giocatori

Lazio Spal, altra tegola per mister Semplici: potrebbe perdere altri due giocatori secondo Calciomercato.com

Manca ancora qualche giorno al match tra Lazio e Spal che si disputerà il prossimo 2 febbraio alle ore 15 allo Stadio Olimpico e gli allenatori stanno mettendo a punto il gruppo per affrontare al meglio la sfida di campionato. Se in casa Lazio fa notizia il problema al polpaccio di Correa, tra le fila della Spal si intravedono altri guai per i convocati. Secondo Calciomercato.com oltre agli squalificati Petagna e Valoti, mister Semplici potrebbe perdere altri due difensori: Vicari e Cionek. Il primo ha rimediato un attacco influenzale e non è certo il suo rientro per domenica mentre per il secondo c’è apprensione dopo che il polacco ha svolto lavoro differenziato per una contusione al piede destro. Rimangono indisponibili D’Alessandro e Fares per una lesione al legamento crociato del ginocchio. Gli allenamenti dei prossimi giorni daranno tutte le risposte al mister ferrarese.