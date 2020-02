Lazio Spal, Milinkovic: «Possiamo rivendicare l’andata solo con la concentrazione»

Lazio Spal, le parole di Milinkovic nel prepartita del match dell’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Channel

Manca davvero poco al match fra Lazio e Spal che si giocherà fra le mura di casa allo Stadio Olimpico. A parlare della sfida c’è Milinkovic che ha detto questo ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Bisogna vincere per vendicare la sconfitta dell’andata? Sì, abbiamo sbagliato nella prima partita contro di loro, oggi sicuramente entreremo più concentrati e proveremo a vincere la partita. Siamo sempre pronti, sappiamo che loro hanno giocato bene in trasferta ultimamente, sicuramente verranno qui per prendere qualche punto. Dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, cercando di far gol il prima possibile»