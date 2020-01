Lazio Spal, dove vedere il match dell’Olimpico in programma domenica 2 febbraio contro la squadra di Semplici

Derby già in archivio. La Lazio domenica all’Olimpico ospiterà la Spal di Semplici. Il match, per chi non potrà recarsi allo stadio, il match sarà disponibile solo su Sky per gli abbonati calcio al canale 253.

Lo stesso canale sarà disponibile in streaming per pc, tablet e smartphone tramite l’applicazione SkyGo.