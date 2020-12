Lazio, sotto Natale scoppia il caso Caicedo: il ds smentisce, ma il calciatore è deluso

Lo ha riportato Il Messaggero questa mattina, è il caso delle feste di Natale, quello di Felipe Caicedo. Il calciatore è deluso dal non essere sceso neppure un minuto in campo a San Siro col Milan nonostante le ottime prestazioni stagionali. Il numero 20 nelle prove tattiche era stato provato accanto ad Immobile e sperava di avere una chance almeno al momento dell’infortunio di Correa alla metà del primo tempo. Niente da fare, i subentrati sono stati Muriqi e Andreas Pereira. Le parole dell’allenatore della Lazio che ha parlato di qualche piccolo problema fisico non sembrano piaciute all’ecuadoregno, che nello spogliatoio avrebbe evidenziato ai compagni di essere in perfetta forma. Difficilissimo che vada via a gennaio, ad oggi si tratta di un’opzione inesistente, anche se la Fiorentina potrebbe farsi nuovamente avanti nella finestra invernale.