Lazio, Siviglia: «Mi rivedo in Luiz Felipe, Acerbi ha qualità in tutti i ruoli»

L’opinione dell’ex giocatore della Lazio, Sebastiano Siviglia, ai microfoni di Radiosei

«Il momento che vive la squadra di Inzaghi è tutto sommato buono. Nonostante difficoltà evidenti, il tecnico ha portato a casa risultati importanti in Champions League». Così Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ai microfoni di Radiosei. L’ex Lecce ha poi espresso un commento sui difensori: «Luiz Felipe? Mi rivedo un po’ in lui, è un prospetto importante, ha ancora alti e bassi, ma ha il dna del difensore di livello: anche lui dovrà trovare continuità di rendimento. Acerbi anche sta dimostrando di avere qualità e sostanza in tutti i ruoli dove viene impiegato».