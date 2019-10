Lazio, Siviglia: «Finora campionato straordinario, ma vedo troppa leggerezza…»

Sebastiano Siviglia, nell’intervista rilasciata a juvenews.eu, si è soffermato a parlare anche della Lazio e del suo campionato

Sebastiano Siviglia, in biancoceleste dal 2004 al 2010, ha rilasciato un’intervista a juvenews.eu, nel corso della quale si è soffermato a parlare anche della Lazio e del campionato fatto finora dalla squadra di Inzaghi: «Io penso che la Lazio fino ad ora abbia fatto un campionato straordinario. Ha convinto tutti, ha mantenuto tutti i giocatori che c’erano nella passata stagione. Ormai sono giocatori che conoscono l’allenatore, conoscono l’ambiente e sono un gruppo consolidato. Ha una città e una tifoseria straordinaria al suo seguito e che ha voglia di successi e di ritornare in palcoscenici importanti come quello della Champions. Però ultimamente vedo qualche leggerezza di troppo che, hanno compromesso alcune partite. Tipo quella di Ferrara con la Spal o l’ultima contro l’Atalanta. Di sicuro c’è stato un contrappasso, mentre prima era la Lazio abituati a farsi rimontare, ora si sta verificando il contrario e questo può far acquisire ancora piu fiducia alla squadra. Credo che comunque abbia un tessuto tecnico per poter ambire alla zona Champions».

IMMOBILE – «Io penso sia legato a quello che sono i principi di gioco dei due allenatori. Ho la sensazione che a Inzaghi piaccia molto di piu il calcio in verticale e di ripartenza, dove Ciro negli spazi si esalta. Ha grande fisicità ed è veloce negli attacchi in profondità, negli spazi si muove molto meglio di Belotti. In Nazionale probabilmente, un calcio piu corale, meno verticale, dove ci sono diversi giocatori che si muovono tra le linee e che ti lasciano meno spazi da attaccare, probabilmente può essere un motivo dove Ciro non riesce a incidere per come vorrebbe».