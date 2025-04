Lazio, i biancocelesti con la vittoria di Genoa aggiornano il dato dei successi esterni di quest’anno in serie A: i dettagli

Condividi via email

Lazio, il successo di ieri a Marassi consente ai biancocelesti di aggiornare un importante dato relativo ai successi in trasferta in campionato

Missione compiuta per la Lazio, la quale ieri aveva bisogno di vincere per dimenticare l’amarezza di Bodo, e contro il Genoa i tre punti sono arrivati e sono anche pesanti in ottica Champions.

Il successo contro la formazione di Vieira, consente alla squadra biancoceleste di aggiornare un importante dato relativo alle vittorie in trasferta. A confermarlo è il Corriere dello Sport spiegando che le aquile con ieri sono arrivate a quota 10, negli anni passati l’avevano fatto nella stagione 2017/18 (quando ne avevano collezionate 12), nel 2019/20 (ne avevano fatte 10) e il 2022/23 (arrivando a 11).