Lazio settore giovanile, la gioia di capitan Ruggeri per la vittoria di oggi – FOTO

Lazio, il giovane capitano biancoceleste esulta per la vittoria di quest’oggi contro lo Spezia che avvicina le aquile alla promozione

Ormai ci siamo la promozione di categoria è ad un passo per la Lazio di mister Sanderra, che grazie alla vittoria contro lo Spezia ha bisogno solo di un punto per fare in modo che il sogno diventi una dolce realtà. Uno dei protagonisti della sfida è stato capitan Ruggeri, che esulta per la vittoria sui social