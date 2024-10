Lazio, tra Serie A ed Europa League: quando la panchina fa la differenza

Lazio che ha messo a segno 26 gol tra Serie A ed Europa League, c’è un dato che premia il lavoro dei subentrati

In questa prima parte di stagione, tra Serie A ed Europa League, la Lazio ha messo a segno 26 reti in 13 gare disputate. Ben 7 di queste reti sono arrivate dai subentrati (cinque in campionato e due in coppa).

Questi i calciatori andati a segno da subentrati: Zaccagni (Nizza), Isaksen (Udinese e Twente), Noslin (Torino), Pedro (Empoli e Genoa), Vecino (Genoa).