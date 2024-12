Lazio tra Serie A, Europa e Coppa Italia: il dato sui gol segnati dai biancocelesti nel 2024

Lazio si chiude il 2024. Il numero complessivo delle reti segnate dai biancocelesti considerando tutte le competizioni

Si chiude il 2024 della Lazio con il pareggio casalingo contro l’Atalanta. Tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia, i biancocelesti hanno messo a segno 79 reti (autogol esclusi) nel corso dell’anno solare. Dodici mesi che sono stati caratterizzati da quattro cambi in panchina: prima Sarri, poi Martusciello per una sola gara, Tudor per chiudere la prima parte del 2024 e Baroni da giugno in poi.