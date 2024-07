Lazio, senti Pizzi: «E’ una squadra ancora INCOMPIUTA e la vedo dietro a queste squadre»

Lazio, l’ex calciatore si esprime con parole dure e forti nei confronti del club biancoceleste ad un mese dal campionato

Ad un mese esatto dal campionato, ai microfoni di TMW ha parlato l’ex calciatore Pizzi, il quale fa il punto sulle squadre e in particolare sulla Lazio

PAROLE – Lazio e Roma? Ancora un po’ incompiute. Per De Rossi sarà una bella sfida, ora comincia dall’inizio e non in corsa, si vedrà tutto il suo lavoro da principio e vedremo se riuscirà ad incidere. Ma ho dei dubbi su Roma e Lazio. Non mi sembrano forti come le altre big, ma anche rispetto all’Atalanta. Le vedo dietro. E anche il Milan lo vedo lontano da Inter, Napoli e Juventus