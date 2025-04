Lazio, senti Mattei: «Quella di ieri è stata una vittoria pesante per un motivo ben preciso...» - Lazio News 24

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni, in cui ha analizzato quello che è il finale di stagione della Lazio

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei. Di seguito le parole riprese da TMW.

SULLA PARTITA – La vittoria di ieri con il Genoa è pesante, soprattutto perché in contemporanea con la sconfitta della Juventus. Pesante per le difficoltà che ha avuto nel preparare la partita e per lo score interno della squadra di Viera che non perdeva a Marassi da quattro mesi. Vittoria che ha un valore importante.

SINGOLI – Sicuramente sul podio va Mandas. La sua parata su Pinamonti è stata decisiva, poi senza dubbio va citato Castellanos. Per il gol da album Panini e per la sua funzione per la squadra. Poi menziono Zaccagni e Pellegrini. Sono stati i due giocatori che hanno dato la superiorità numerica.

CHAMPIONS – Classifica incerta per la Champions con il Milan che potrebbe sottrarre con la Coppa Italia un posto in Europa League al campionato. Non mi aspettavo la battuta d’arresto della Juventus. Il Parma era disperato, questo colpo è brutto per i bianconeri che hanno due scontri diretti in trasferta con Bologna e Lazio. Ha bruciato il margine di vantaggio.