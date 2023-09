Lazio, senti Maffei: «Kamada è partito male, sembra che la palla gli scotti sui piedi»

Maffei, il giornalista analizza la prestazione della Lazio di ieri soffermandosi nello specifico alla partita di Kamada

Ai microfoni di Radio Roma Sound, alla luce della prestazione della Lazio contro l’Atletico, ha parlato Fabrizio Maffei il quale rilascia queste parole, soffermandosi su Kamada

PAROLE – Non meritavamo di uscire sconfitti ieri, nonostante la forza dell’Atletico e dei suoi giocatori, alcuni molto giovani che giocavano da veterani. La Lazio ha sempre tenuto la partita in controllo ed è passata in svantaggio con un tiro deviato ed era stata sfortunata, ha interpretato bene la partita nonostante il poco peso offensivo ma ci ha pensato Provedel.

ASSENZA MILINKOVIC – Sicuramente sì, e bisogna lavorare per far sì che questa assenza non si faccia sentire, ieri Provedel ha fatto un gol alla Milinkovic

CENTROCAMPO – Sul centrocampo ho una mia idea, credo debba giocare di più Guendouzi al posto di Kamada, il Giapponese è partito male sembra che il pallone gli scotti tra i piedi, nei duelli spesso si tira indietro, deve ambientarsi e lavorare per migliorare

FELIPE ANDERSON – Anche ieri prestazione un po’ opaca, darei più spazio a Isaksen

IMMOBILE – Purtroppo attualmente è un problema, è un po’ assente, andrebbe visto Castellanos ma finché non lo vediamo non lo possiamo giudicare.

Ciro deve riprendersi perché la Lazio ha bisogno di lui e soprattutto non va crocifisso come fanno molti colleghi in radio, che aspettano che fallisca per scagliarsi contro di lui e credo questa sia malafede.

PAREGGIO LAZIO – Sicuramente il pareggio raggiunto in quel modo col gol del portiere può solo che far bene, carica l’ambiente e accresce anche l’autostima dei calciatori, quindi in vista delle prossime partite mi aspetto una Lazio carica