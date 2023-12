Lazio, senti De Paola: «Rinnovo Anderson? Vedo del malumore, non vorrei che il brasiliano stia pensando questo»

Lazio, il giornalista analizza la burrascosa situazione relativa al prolungamento del brasiliano e rilascia queste considerazioni

A tenere banco in casa Lazio, è la situazione relativa al rinnovo di Felipe Anderson che tarda ancora ad arrivare e agita il club e i tifosi. Ad analizzare la delicata dinamica è Di Paola ai microfoni di TMW

PAROLE – La Lazio si gioca molto, viste le parole di Sarri, che ha sminuito anche il secondo posto dello scorso anno. Felipe Anderson? Mi sembra elevata la quotazione ma evidentemente ha richieste. È un giocatore che ha fisico e tecnica, deve migliorare nella costanza ma a me piace. Non credo che lo spogliatoio della Lazio sia così tranquillo, vedo malumore e non vorrei che certe richieste siano fatte per forzare la mano o addirittura arrivare a una rottura