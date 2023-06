Lazio, senti Cagni: «20 milioni per Berardi? Va bene, ma il problema è un altro»

Lazio, l’ex allenatore rilascia alcune dichiarazioni parlando di mercato soffermandosi in modo particolare su Berardi

Ai microfoni di TMW è intervenuto Gigi Cagni, il quale analizza il calciomercato soffermandosi in modo particolare su Berardi, che piace molto alla Lazio

BERARDI – 20 milioni per Berardi? Va benissimo, lo prenderei anche io, ma la domanda è: Berardi che ha più di 30 anni? E poi la Lazio ha rifatto il contratto a Pedro a quella età. Se rifai il contratto a lui vuol dire che non c’è altro in giro