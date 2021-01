Immobile sempre a segno nelle ultime 8 sfide inaugurali del nuovo anno: la statistica

Dal 6 gennaio 2014 (Parma-Torino) al 3 gennaio 2021 (Genoa-Lazio), Ciro Immobile è sempre andato a segno nella gara inaugurale del nuovo anno. Sono quindi 8 le stagioni consecutive in cui il bomber va a segno nella prima sfida. Il rigore messo a segno oggi contro Perin, il decimo gol stagionale, purtroppo non è bastato per portare alla Lazio i 3 punti.