Lazio, sei punti in palio in un solo giorno: oggi si decide la classifica

Lazio, sei punti in palio in un solo giorno. Oggi si gioca con Crotone e il Giudice Sportivo deciderà sulla gara col Toro

Sei punti in palio in un solo giorno. Oggi la Lazio scenderà in campo contro il Crotone, giocandosi 3 punti, ma non solo. Come ricorda Il Messaggero, sempre nella giornata di oggi il Giudice Mastrandrea comunicherà la sua sentenza sul match contro il Torino.

Lotito insiste sull’incongruenza delle date e spera nel 3 a 0 a tavolino, difficile ma non impossibile. La Lazio ci spera: 6 punti in un solo giorno sarebbero una scossa importante alla classifica.