Lazio, sei punti in meno dello scorso anno: è il peggior bottino dell’era Inzaghi

Lazio, sei punti in meno dello scorso anno. Ma poi furono 21 risultati utili consecutivi…

Simone Inzaghi e la Lazio si leccano le ferite e stanno cominciando a preparare la sfida col Napoli di domenica sera alle ore 20.45. Se prima della gara col Benevento gli ospiti avevano avuto un giorno di riposo in più dei capitolini (i campani avevano infatti anticipato al venerdì col Sassuolo), questa volta la Lazio avrà questo piccolo vantaggio sul Napoli, che ha giocato a San Siro con l’Inter 24 ore dopo i biancocelesti. La Lazio dovrà cercare di migliorare il bottino casalingo, che ad oggi conta solo 5 punti, ma sopratutto di recuperare terreno sulle prime della classe. Lo scorso anno la compagine capitolina aveva 6 punti in più a questo punto della stagione, e i 18 punti attuali costituiscono lo score peggiore della gestione Inzaghi. Di contro, va considerata la partecipazione alla Champions League ed il suo peso specifico rispetto all’Europa League 2019/20. Se la Lazio prima della pandemia era in lotta per la vetta sarebbe stato per i 21 risultati utili consecutivi che Immobile e compagni riuscirono ad inanellare. Inzaghi spera in un’accelerata per passare delle feste serene: Napoli e Milan due ostacoli decisivi per la stagione.