Lazio, le seconde linee non ti aiutano e i nuovi acquisti non pervenuti

Con la sconfitta di ieri in casa del Bologna, sono stati messi in evidenza ancora una volta tutti i limiti della rosa della Lazio

La Lazio subisce la sua seconda sconfitta in settimana, dopo il ko rimediato martedì in Champions contro il Bayern Monaco. I biancocelesti perdono 2-0 in trasferta contro il Bologna, incassando un brutto stop nella loro corsa all’Europa che conta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella partita di ieri sono stati messi in evidenza ancora una volta i limiti della rosa della Lazio. Infatti, con i titolari un po’ affaticati e con qualche assenza specialmente in difesa, le seconde linee non sono riuscite ad essere d’aiuto. Inoltre, i nuovi acquisti di questa stagione non sono affatto pervenuti: da Muriqi e Pereira, per cui si è speso tanto, passando per Fares e arrivando fino a Musacchio, già relegato in panchina dopo poche partite. Le scelte di Tare, dunque, non hanno inciso positivamente sulla squadra di mister Inzaghi.