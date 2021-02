Lazio, seconda sconfitta esterna di fila: non accadeva da quasi due anni

Con la sconfitta di ieri sera contro il Bologna salgono a due i ko consecutivi della Lazio: un dato così negativo non si vedeva da tempo

La Lazio buca un appuntamento importante per la corsa Champions, perdendo per 2-0 in trasferta contro il Bologna. Battuta d’arresto per la squadra di Simone Inzaghi, che subisce un’altra disfatta in settimana, dopo quella contro il Bayern Monaco in Champions League.

Inoltre, questa sconfitta è la seconda sconfitta esterna di fila per i biancocelesti. Un dato così negativo non accadeva per la Lazio da quasi due anni, quando nel settembre 2019 perse con Spal e Inter. Adesso, l’imperativo è quello di rialzare la testa e di riscattare le ultime uscite a vuoto.