Lazio Inter, Felipe Caicedo sui social: «Brutta sconfitta, ma non dobbiamo buttare via tutto quanto»

Lazio Inter, Felipe Caicedo consola la squadra dopo il brutto ko della Lazio contro l’Inter con sei gol subiti: ecco cosa ha detto

Attraverso il proprio account X, Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio e dell’Inter, si è espresso brevemente sull’esito della gara andata in scena ieri sera all’Olimpico tra i biancocelesti e i nerazzurri. L’ex giocatore ecuadoriano non nasconde la sua simpatia nei confronti della squadra laziale.

Brutta sconfitta ieri contro un Inter fortísimo ingiocabile mo adesso non dobbiamo buttare via tutto forza ai ragazzi e forza Lazio sempre#LazioInter #ForzaLazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) December 17, 2024

