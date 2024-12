Lazio, Patania al Corriere dello Sport: «Baroni ha individuato il problema da risolvere dopo il 6-0 con l’Inter»

Fabrizio Patania, giornalista del Corriere dello Sport, analizza il problema che ha portato alla sconfitta della Lazio con l’Inter per 6-0: ecco qual’è

Fabrizio Patania, sul Corriere dello Sport, è tornato sulla sconfitta della Lazio contro l’Inter. Di seguito un estratto delle sue parole.

PAROLE – «Baroni, un’ora dopo l’imbarcata subìta con l’Inter, aveva già spostato il focus e individuato il difetto su cui orientarsi. La Lazio ha un limite da superare. Le mancano freddezza, lucidità, capacità di interpretare il gioco e restare con la testa sul campo. Ecco lo step, la crescita da dimostrare sabato a Lecce e nelle prossime settimane. Già, perché dopo la trasferta al Via del Mare arriveranno l’Atalanta all’Olimpico e il derby contro la Roma, altri due appuntamenti in cui serviranno mentalità giusta, saldezza di nervi e una concentrazione feroce dal primo all’ultimo minuto. Preso il gol su rigore di Calhanoglu, la squadra ha messo la palla al centro e ha cominciato a giocare sbilanciandosi, perdendo distanze e compattezza, come se volesse pareggiare per forza entro la fine del primo tempo. Eccesso di generosità, scarsa lucidità. Baroni non sopporta e non digerisce l’idea che la Lazio si sgretoli al primo episodio negativo. Una squadra potente, esperta e cinica come l’Inter ha inghiottito i suoi giocatori. Le avvisaglie di un calo si erano notate nell’ultimo quarto d’ora di Amsterdam, gestito senza palleggio.

Al netto delle proteste arbitrali, non si può perdere in quel modo e regalando tre gol al Parma. L’ultimo, dopo il guizzo del Taty, preso in contropiede da un angolo a favore, senza alcuna copertura difensiva. Mancava l’intero recupero, il 2-2 era ancora possibile. Un’altra partita condizionata dal nervosismo: al netto dei torti rivendicati dalla società, poco persuasa dall’utilizzo del Var i giocatori pensino a proseguire senza sentirsi perseguitati. Così eviteranno danni collaterali. Il milanese Rovella è diventato ferocemente laziale, ma ora prende troppe ammonizioni per proteste. Baroni ha richiamato Zaccagni perché stava discutendo con il quarto uomo. Servono intelligenza e lettura del momento oltre al cuore caldo Un dato conforta. Quest’anno ogni sconfitta ha partorito una squadra più forte e cattiva di prima. Sette vittorie di fila dopo il ko allo Stadium con la Juve. La tripletta Napoli-Ajax per reagire allo scivolone di Parma».