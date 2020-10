Lazio, scatta l’ora di Fares: la Samp nel mirino

Fares partirà titolare nel match di sabato tra Lazio e Sampdoria.

Stasera il match in Nazionale tra la sua Algeria e il Messico, sabato l’esordio a Marassi. Scalda i motori Mohamed Fares, il quale sarà il primo dei nuovi acquisti a partire titolare dal primo minuto.

Una scelta forzata, dovuta all’assenza sulla fascia sinistra di Marusic. Inzaghi avrebbe infatti voluto dare più tempo all’ex Spal per prendere confidenza con il campo. Il giocatore non può essere al massimo della forma, soprattutto non avendo preso parte ala preparazione estiva, ma il tempo per prepararsi ormai non c’è: Fares dovrà scendere in campo e dare fin da subito il massimo con la maglia biancoceleste.