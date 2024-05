Lazio Sassuolo, i tifosi rispondono presente all’Olimpico: il DATO sui biglietti venduti. Tutti i dettagli

Domenica la Lazio affronterà il Sassuolo all’Olimpico alle 20:45. Una partita importante in una giornata speciale per i biancocelesti. I tifosi, come sempre, faranno la loro parte, in tantissimi prenderanno posto sugli spalti per supportare la squadra.

Sarà la serata di Eriksson, di Felipe Anderson e del ricordo del 26 maggio. Il numero dei tagliandi venduti cresce sempre di più e, come riferito dal responsabile marketing Marco Canigiani ai canali ufficiali del club, nelle ultime ore è salito a 16mila. Saranno dunque, considerando anche degli abbonati, oltre 47mila presenze.