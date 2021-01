Lazio Sassuolo, probabili formazioni: torna la coppia Immobile-Caicedo

Lazio e Sassuolo si sfideranno questa sera, alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico di Roma: le probabili formazioni

Lazio e Sassuolo si scontrano sul prato dell’Olimpico per la gara valida per la 19^ giornata di Serie A. Inzaghi – dopo il turnover ragionato fatto in Coppia Italia – ritrova i suoi titolari: Immobile torna a fare coppia con Caicedo, mentre Leiva e Milinkovic si riprendono il centrocampo. Assente Luis Alberto, al suo posto ci sarà uno tra Pereira ed Akpa Akpro. In difesa, il terzetto Patric–Acerbi–Radu a chiudere la porta di Reina. Di seguito, e probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Alia, Hoedt, Armini, Adeagbo, Fares, Parolo, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Correa. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Defrel, Traoré, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi