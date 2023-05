Lazio Sassuolo, l’Olimpico non si riempie. Il Messaggero: «I tifosi non ci credono?»

Per la sfida di questa sera ci sarà un’Olimpico a scartamento ridotto: pochi i biglietti acquistati per Lazio-Sassuolo

Nella sfida di questa sera contro il Sassuolo la Lazio, dopo i due bruschi stop con Torino e Inter, cercherà punti vitali per la corsa Champions League.

Peccato che tanti tifosi non ci credano: appena 7mila biglietti venduti, si raggiungerà quota 35mila allo stadio. Non un grande aiuto del pubblico per la Champions. Lo riporta Il Messaggero.